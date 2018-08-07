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Эксперты прогнозируют рост цен на колбасу и полуфабрикаты на 5–12%
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Эксперты прогнозируют рост цен на колбасу и полуфабрикаты на 5–12% 

Авторадио 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Несколько российских мясопереработчиков сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье. Это может привести к росту стоимости колбас и полуфабрикатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отраслевых экспертов и мясопереработчиков. Основное сырье мясопереработки — свинина — традиционно дорожает летом. В 2018 году рост оптовых цен неконтролируемый и более заметный, чем обычно. Значительно подорожало мясо птицы, а также говядина. Помимо прочего, увеличились сроки поставки. Эксперты отмечают, что мясо дорожает из-за кормов. Влияет также запрет на импорт мяса из Бразилии. Есть и еще две причины: вспышки африканской чумы свиней и длительная жара в Центральной России.
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