Колбасы и полуфабрикаты с сентября подорожают

Производители колбасы и полуфабрикатов предупредили о росте цен. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет газета «Ведомости» . Подорожание произойдёт из-за нехватки сырья. Оно обусловлено запретом поставок мяса из Бразилии, распространением африканской чумы свиней и жарким летом, из-за которого животные медленнее набирают вес. Поэтому цены снижать производители просто не могут, пояснил вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Илья Завельский:

«В этом году просела очень реализация мясных полуфабрикатов и колбас. Но цены мы не можем скинуть, потому что сырьё с начала мая по середину июля подорожало на 9%. И сейчас на рынке альтернативы нет практически, Бразилию запретили — один из самых больших рынков поставки свинины был. Мяса реально не хватает, это будет сказываться на ценах. Где-то в сентябре, скорее всего, цены вырастут в рознице от 10% до 17%. Будут подниматься, пока спрос не выровняется с предложением, то есть просто меньше будут потреблять колбас люди. Либо будут какие-то дополнительные включены рычаги для того, чтобы предложение выросло».

За последний месяц свинина уже подорожала на 20%, цены на индейку выросли на 40%, на куриное мясо — на 25%. Говядина с декабря подорожала на 15%.