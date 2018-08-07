Ещё
Колбасы и полуфабрикаты с сентября подорожают
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.05 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Колбасы и полуфабрикаты с сентября подорожают 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Версия
Производители колбасы и полуфабрикатов предупредили о росте цен. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет газета «Ведомости». Подорожание произойдёт из-за нехватки сырья. Оно обусловлено запретом поставок мяса из Бразилии, распространением африканской чумы свиней и жарким летом, из-за которого животные медленнее набирают вес. Поэтому цены снижать производители просто не могут, пояснил вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Илья Завельский:
«В этом году просела очень реализация мясных полуфабрикатов и колбас. Но цены мы не можем скинуть, потому что сырьё с начала мая по середину июля подорожало на 9%. И сейчас на рынке альтернативы нет практически, Бразилию запретили — один из самых больших рынков поставки свинины был. Мяса реально не хватает, это будет сказываться на ценах. Где-то в сентябре, скорее всего, цены вырастут в рознице от 10% до 17%. Будут подниматься, пока спрос не выровняется с предложением, то есть просто меньше будут потреблять колбас люди. Либо будут какие-то дополнительные включены рычаги для того, чтобы предложение выросло».
За последний месяц свинина уже подорожала на 20%, цены на индейку выросли на 40%, на куриное мясо — на 25%. Говядина с декабря подорожала на 15%.
Авторадио: последние новости
Россия вводит новые ставки импортных пошлин на американские товары Россиянам пообещали дешевые денежные переводы Эксперты назвали самый жесткий удар по российской экономике
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег175
«Северный поток-2» прошел точку невозврата194
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Рубль упадет до осени148
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение