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Российские инвесторы массово скупают валюту
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Российские инвесторы скупают валюту 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Давление на Россию со стороны США испугало инвесторов, и они массово начали скупать валюту.
По итогам II квартала работающие на российском рынке инвесторы более чем вдвое (на 107%) увеличили вложения в доллары США. Такие данные приводит ИК "Атон" в отчете по позициям клиентов в понедельник.
Доля долларов в остатках наличных на торговых счетах превысила объем рублей (54% против 44%). Вложения в российскую валюту за квартал упали на 34%.
В "Атон" также отмечают, что помимо санкций на решение трейдеров повлияли и другие факторы, в частности негативная динамика развивающихся рынков, рост доллара, позитивная статистика в США и повышение ставок ФРС, пишет finanz.ru. Все это играет не в пользу валют emerging markets, и рубля в том числе.
Вложения в рублевые облигации упали на 4,8% за квартал, в то время как доля валютных бондов в портфелях осталась неизменной.
Вместе с тем, краткосрочный обвал на рынке акций РФ, который произошел в апреле после введения санкций в отношении "РусАла" и ряда других компаний, трейдеры и инвесторы использовали для покупки акций: их доля в портфелях выросла на 2,5% до 28%.
По большей части это были акции компаний, которые платят хорошие дивиденды. Как правило, такие бумаги перед закрытием реестра акционеров демонстрируют хороший рост, а в основном закрытие реестров происходило в период с мая по июль.
Поскольку в апреле акции сильно подешевели, их покупка стала привлекательной, так как после снижения цены дивидендная доходность резко выросла.
Впрочем, уже в июне трейдеры начали продавать, а чистая длинная позиция на фондовом рынке РФ опустилась практически до нуля, следует из данных "Атона".
Активные распродажи наблюдаются и сейчас. Угроза новых санкций, которые в том числе будут касаться госдолга и госбанков, привела к массовому выходу инвесторов из бумаг финансового сектора.
Акции Сбербанка, например, сейчас торгуются в районе апрельских минимумов.
"Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики, что могло бы быть даже более болезненным, чем меры в отношении суверенного долга", — говорится в обзоре Barclays Capital.
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