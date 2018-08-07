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Чемпионат мира и жара помогли росту расходов британцев
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Чемпионат мира и жара помогли росту расходов британцев 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Выход сборной Англии в полуфинал чемпионата мира по футболу и жаркое лето помогли росту расходов британцев, которые больше тратили на еду, напитки и вентиляторы, в то же время общие расходы выросли медленно, согласно опросу розничных торговцев.
Общий объем розничных продаж вырос на 1,6% — самый слабый рост с февраля, за исключением падения в апреле, которое было искажено проведением пасхальных праздников.
"Высокие температуры в прошлом месяце заставили покупателей сосредоточиться на еде, питье и поддержании прохлады. Продажи продуктов питания были самыми лучшими в июле за пять лет, а вентиляторы и охлаждающее оборудование буквально разлетались с полок", — сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.
"Тем не менее, общий рост продаж замедлился, поскольку жара обнажила основную слабость потребительских расходов", — отметила эксперт.
Непродовольственные розничные продажи упали после роста в предыдущие два месяца, сообщает BRC.
Британские покупатели, чьи расходы составляют около 80% экономики, отметили, что рост инфляции опережал рост заработной платы в течение большей части прошлого десятилетия, хотя в последние месяцы рост прибыли оказался положительным в реальном выражении.
Отдельно во вторник Barclaycard, подразделение кредитных и дебетовых карт Barclays, заявило, что показатель потребительских расходов, включающий бары и рестораны, вырос в июле на 5%, что обусловлено покупками в супермаркетах и ​​увеличением цен на топливо.
Расходы на бары выросли почти на 17% — сильнее всего с апреля прошлого года, чему способствовал чемпионат мира.
Банк Англии на прошлой неделе повысил базовую процентную ставку только во второй раз после финансового кризиса 2008-2009 годов, но подчеркнул, что будет продолжать увеличивать затраты по займам только постепенно.
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