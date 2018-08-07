Чемпионат мира и жара помогли росту расходов британцев

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Выход сборной Англии в полуфинал чемпионата мира по футболу и жаркое лето помогли росту расходов британцев, которые больше тратили на еду, напитки и вентиляторы, в то же время общие расходы выросли медленно, согласно опросу розничных торговцев.

Общий объем розничных продаж вырос на 1,6% — самый слабый рост с февраля, за исключением падения в апреле, которое было искажено проведением пасхальных праздников.

"Высокие температуры в прошлом месяце заставили покупателей сосредоточиться на еде, питье и поддержании прохлады. Продажи продуктов питания были самыми лучшими в июле за пять лет, а вентиляторы и охлаждающее оборудование буквально разлетались с полок", — сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

"Тем не менее, общий рост продаж замедлился, поскольку жара обнажила основную слабость потребительских расходов", — отметила эксперт.

Непродовольственные розничные продажи упали после роста в предыдущие два месяца, сообщает BRC.

Британские покупатели, чьи расходы составляют около 80% экономики, отметили, что рост инфляции опережал рост заработной платы в течение большей части прошлого десятилетия, хотя в последние месяцы рост прибыли оказался положительным в реальном выражении.

Отдельно во вторник Barclaycard, подразделение кредитных и дебетовых карт Barclays, заявило, что показатель потребительских расходов, включающий бары и рестораны, вырос в июле на 5%, что обусловлено покупками в супермаркетах и ​​увеличением цен на топливо.

Расходы на бары выросли почти на 17% — сильнее всего с апреля прошлого года, чему способствовал чемпионат мира.

Банк Англии на прошлой неделе повысил базовую процентную ставку только во второй раз после финансового кризиса 2008-2009 годов, но подчеркнул, что будет продолжать увеличивать затраты по займам только постепенно.