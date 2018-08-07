Аккумуляторы для смартфонов и ноутбуков станут дороже

EnergyTrend, подразделение аналитической компании TrendForce, рассказала о грядущем подорожании литий-ионных аккумуляторов в третьем квартале 2018 года из-за роста цен на исходные материалы.

Аналитики отметили, что в первом квартале 2018 года цены на кобальт установили новый рекорд. Этот металл используется литий-ионных аккумуляторах, в результате, цены на них тоже вырастут на 5–15% в третьем квартале 2018 года.

Сильнее всего подорожание скажется на литий-полимерных аккумуляторах, цены на них вырастут на 10-15%, в то время как стоимость призматических и цилиндрических батарей — на 6-8% и 7-9%, соотвественно.

Кроме того, на ценах скажутся сокращающиеся поставки, поскольку производители высвобождают мощности для автомобильных аккумуляторов. Интересно, что именно растущий спрос на электроавтомобили и спровоцировал рост цен на кобальт.