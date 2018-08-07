На европейских биржах неделя началась с пессимистичного аккорда

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Накануне большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировало отрицательную динамику. Игроки без особого оптимизма восприняли финансовую отчетность крупнейшего в регионе банка HSBC. Кроме того, не порадовали и новости сферы слияний и поглощений, поскольку многомиллиардная сделка о слиянии гигантов химического сектора Linde и Praxair может столкнуться с новыми препятствиями.

Что касается вышедших статистических данных, промышленные заказы Германии в июне снизились на 4,0%, тогда как ожидалось сокращение лишь на 0,4%. Между тем индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в августе увеличился до 14,7 пункта при прогнозах роста с 12,1 пункта в предыдущем месяце до 13,5 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,03%, британский FTSE 100 окреп на 0,06% на фоне снижения фунта стерлинга, а немецкий DAX уменьшился на 0,14%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,13% до отметки в 388,66 пункта.

Котировки британского кредитора HSBC Holdings скатились на 1,0% в связи с тем, что скорректированная прибыль с учетом валютных колебаний показала отрицательную динамику. При этом факт повышения чистой прибыли и выручки оказался для игроков не столь значителен.

Между тем рыночная капитализация немецкого производителя промышленных газов Linde упала на 7,5% на фоне ее заявления о том, что регулятивные органы могут потребовать от нее и от компании Praxair продать дополнительные активы для получения одобрения на слияние.

Новости о падении промышленных заказов Германии до минимального за полтора года уровня увели в минус бумаги промышленных компаний. В частности, Siemens и Thyssenkrupp убавили из своего актива 0,4% и 0,9% соответственно.

Тем временем, акции итальянского поставщика люксовых товаров Tod’s подпрыгнули на 17,4% благодаря превзошедшим ожидания рынка финансовым результатам за полугодие.

Калмыкова Анна, аналитик ГК «ФИНАМ»