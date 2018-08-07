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«Алроса» может выплатить дивиденды за I полугодие 2018 года в размере 5,93 рубля на акцию
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«Алроса» может выплатить дивиденды за I полугодие 2018 года в размере 5,93 рубля на акцию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 5,93 рубля на акцию. Об этом говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 43,67 млрд рублей.
Кроме того, набсовет «Алросы» утвердил новое положение о дивидендной политике компании, предусматривающее дивидендные выплаты два раза в год. В качестве базы для расчета дивидендов будет использоваться показатель свободного денежного потока (FCF).
ТАСС: последние новости
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