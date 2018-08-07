«АЛРОСА» планирует дивиденды за I полугодие в размере не менее 5,93 руб на акцию

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Наблюдательный совет "АЛРОСА" предварительно рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. большую из двух величин — 43,674 млрд руб., что составляет 5,93 руб. на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF), сообщается на сайте компании.

При этом показатель свободного денежного потока определяется на основании отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года, публикация которой запланирована на 24 августа.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определяться по состоянию на 15 октября 2018 г.

"Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) по стандартам РСБУ, размер которой составляет 52,221 млрд руб. ", — отмечается в сообщении.

В предыдущие несколько лет компания начисляла только финальные дивиденды по итогам года, исходя из показателя 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 г. на эти цели было направлено более 38,5 млрд руб., из расчета 5,24 рубля на акцию.

Но в июне 2018 г. набсовет предварительно согласовал основные параметры финансовой и дивидендной политики компании, предложенные менеджментом, сообщали ранее «Вести. Экономика».

Компания будет выплачивать дивиденды не менее 50% от свободного денежного потока. За 2016 г. «АЛРОСА» выплатила акционерам 50% от чистой прибыли.

Свободный денежный поток в 2017 г. составил 73,5 млрд руб., а чистая прибыль по МСФО — 78,6 млрд руб., сообщали ранее «Вести. Экономика».

Дивидендная политика Наблюдательный совет сейчас также утвердил положение о финансовой политике и новую редакцию положения о дивидендной политике.

В целом компания подтвердила озвученные ранее параметры: ориентир расчета платежей на размер свободного денежного потока (FCF), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций (капитальных вложений) в основное производство, минимальный уровень значения дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом коэффициента чистый долг/EBITDA (не должен превышать 1,5х), а также изменение периодичности выплат до двух раз в год.

В зависимости от значения коэффициента чистый долг/EBITDA наблюдательный совет теперь имеет право рекомендовать следующие размеры дивидендов: если показатель ниже значения 0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит более 100% от FCF за отчетный период, в интервале 0-1х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от FCF, в интервале 1-1,5х составит от 50% до 70% от FCF за отчетный период.

Согласно финансовой политике целевое значение долговой нагрузки, определяемой как чистый долг/EBITDA, в средне— и долгосрочной планируется сохранять на уровне 0,5-1х, сообщил «Прайм».