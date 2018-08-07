Ещё
Американские биржи пожинают плоды налоговой реформы Трампа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1213.44
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Американские биржи пожинают плоды налоговой реформы Трампа 

Прайм 1 час назад
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом. По данным Thomson Reuters, из 413 компаний, входящих в индекс S&P 500, 79,2% превысили оценки прибыли.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35%, закрывшись на отметке 2850,40 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,16%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,61%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 2,94%.
По оценке Bank of America Merrill Lynch прибыль американских компаний в текущем году увеличится более чем на 20% за счет сокращения расходов и снижения долга. Половина роста произойдет благодаря налоговой реформе Трампа — ставка корпоративного налога с 2018 года была снижена с 35% до 21%.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,35%, закрывшись на отметке $73,63 и отыграв введение санкций Вашингтоном в отношении Тегерана, которые в ближайшее время могут снизить экспорт «черного золота» из исламской республики. Снижение опасений игроков насчет быстрых темпов наращивания добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также поддерживает «быков».
В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает уровень $73, сопротивления расположены на $74,55 и $75,20.
Сегодня в 23.30 мск будут опубликованы предварительные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен в первой половине торгов в среду.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 2299,88 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2310 и 2325 пунктов.
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 113000 и основная на 112000. Сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,74, снизившись на 0,63% по отношению к доллару США. По сообщению Минфина, ведомство с 7 августа по 6 сентября направит на валютные операции 383,2 млрд руб. Благодаря бюджетному правилу рубль продолжит находиться в диапазоне 60-65 как минимум до середины сентября текущего года.
На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 64,20, основным — 65. Поддержки расположены на 63,50 и 63,10.
Прайм: последние новости
Пекин отлучил Вашингтон от китайского рынка нефти и газа Годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 2,5% с июньских 2,3% Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят удар по российским госбанкам264
«Адские» санкции: у России отнимают деньги53
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса112
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение