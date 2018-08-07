Набсовет «Алросы» утвердил новую дивидендную политику

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» утвердил положение о финансовой политике и новую редакцию положения о дивидендной политике, говорится в сообщении компании.

Новая редакция дивидендной политики компании подразумевает изменения практики периодичности выплат дивидендов до двух раз в год — за первое полугодие и за 12 месяцев за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие.

Кроме того, в качестве новой базы для расчета дивидендов будет использован показатель свободного денежного потока (FCF − free cash flow), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций в основное производство.

Наблюдательный совет «Алросы» также предварительно рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия не менее 5,93 руб. на одну акцию или 70% от FCF, который будет определен на основании отчетности по МСФО.