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Набсовет «Алросы» утвердил новую дивидендную политику
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Набсовет «Алросы» утвердил новую дивидендную политику 

Rambler News Service 1 час назад
Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» утвердил положение о финансовой политике и новую редакцию положения о дивидендной политике, говорится в сообщении компании.
Новая редакция дивидендной политики компании подразумевает изменения практики периодичности выплат дивидендов до двух раз в год — за первое полугодие и за 12 месяцев за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие.
Кроме того, в качестве новой базы для расчета дивидендов будет использован показатель свободного денежного потока (FCF − free cash flow), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций в основное производство.
Наблюдательный совет «Алросы» также предварительно рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия не менее 5,93 руб. на одну акцию или 70% от FCF, который будет определен на основании отчетности по МСФО.
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