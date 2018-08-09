Валютная пара EUR/USD готовится к коррекции

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». На утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала восходящее движение на фоне общемировой тенденции по ослаблению американского доллара.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Из макроэкономической статистики в Испании было обнародовано промышленное производство, которое в июне выросло на 0,5% г/г, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,9% г/г. Также стоит отметить, что майское значение было пересмотрено в сторону понижения с +1,6% г/г до +1,3% г/г. В США был опубликован лишь индекс ипотечного рынка, который за неделю снизился с 353,1 пункта до 342,5 пункта.

Также вчера состоялось выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, который сообщил, что экономика США по-прежнему остается сильной, а текущие процентные ставки остаются ниже нормальных уровней, поэтому необходимо дальнейшее денежно-кредитное ужесточение. Также он отметил, низкий уровень безработицы в стране, тогда как уровень инфляции находится около целевого ориентира регулятора.

В целом стоит отметить, что евробыки взяли паузу перед ожидаемым повышением процентной ставки на сентябрьском заседании.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по количеству первичных обращений за пособиями по безработице и индексу цен производителей в США. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель за неделю составил 220 тыс., а второй показатель в июле вырос на 0,2%. Также в США выйдут данные по оптовым продажам за июнь. Важных выступлений представителей ФРС ЕЦБ сегодня не ожидается.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD продолжает формирование коррекционного отскока в направлении 1,1620-1,1650. При этом пара пока также находится в боковом коридоре 1,1508-1,1839. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается завершение коррекционного отскока.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart