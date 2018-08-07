Валютная пара EUR/USD продолжает находиться под давлением

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». На утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом минусе, продолжая тенденцию прошлого дня. Накануне EUR/USD в первой половине торговой сессии находилась под контролем евромедведей, однако во второй половине дня евробыки сумели отыграть практически все потери.

Из макроэкономической статистики в Германии были обнародованы промышленные заказы, которые в июне упали на 4% по сравнению с ростом на 2,6% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,4%. В еврозоне был опубликован индекс доверия инвесторов Sentix, который в августе составил 14,7 пункта по сравнению с 12,1 пунктами в июле. Аналитики ожидали, что показатель составит 13,5 пункта. В США важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было.

Также вчера состоялось выступление члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны, который считает, что постепенное повышение ставки не помешает темпам роста экономики Евросоюза , поэтому он является сторонником более быстрой нормализации денежно-кредитной политики.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по сальдо торгового баланса и по промышленному производству Германии. Согласно нашим ожиданиям, профицит в июне составил 20,3 млрд евро, а второй показатель в июне снизился на 0,5%. Во Франции будет опубликовано сальдо торгового баланса за июнь. В США выйдут данные по объему потребительского кредитования за июнь. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD вышла вниз из симметричного треугольника, пробив его нижнюю границу в районе 1,1610. Тем не менее, пара пока также находится в боковом коридоре 1,1508-1,1839. На текущий момент стохастические линии заходят в благоприятное для продажи положение и находятся чуть ниже зоны перекупленности, поэтому ожидается возобновление нисходящего движения в направлении 1,15-1,1510.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart