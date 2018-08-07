Валютная пара EUR/USD продолжает находиться под давлением 

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». На утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом минусе, продолжая тенденцию прошлого дня. Накануне EUR/USD в первой половине торговой сессии находилась под контролем евромедведей, однако во второй половине дня евробыки сумели отыграть практически все потери.
Из макроэкономической статистики в Германии были обнародованы промышленные заказы, которые в июне упали на 4% по сравнению с ростом на 2,6% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,4%. В еврозоне был опубликован индекс доверия инвесторов Sentix, который в августе составил 14,7 пункта по сравнению с 12,1 пунктами в июле. Аналитики ожидали, что показатель составит 13,5 пункта. В США важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было.
Также вчера состоялось выступление члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны, который считает, что постепенное повышение ставки не помешает темпам роста экономики Евросоюза, поэтому он является сторонником более быстрой нормализации денежно-кредитной политики.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по сальдо торгового баланса и по промышленному производству Германии. Согласно нашим ожиданиям, профицит в июне составил 20,3 млрд евро, а второй показатель в июне снизился на 0,5%. Во Франции будет опубликовано сальдо торгового баланса за июнь. В США выйдут данные по объему потребительского кредитования за июнь. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.
На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD вышла вниз из симметричного треугольника, пробив его нижнюю границу в районе 1,1610. Тем не менее, пара пока также находится в боковом коридоре 1,1508-1,1839. На текущий момент стохастические линии заходят в благоприятное для продажи положение и находятся чуть ниже зоны перекупленности, поэтому ожидается возобновление нисходящего движения в направлении 1,15-1,1510.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart
Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»