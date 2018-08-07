Петроюань, или как санкции к Ирану могут обернуться смертельным ударом по доллару

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Пока США пребывают в санкционном угаре и пытаются сохранить свое лидерство с помощью жесткого давления, китайские власти спокойно делают свое дело, выжидая, пока юань вытеснит доллар с валютного Олимпа. Санкции в отношении Ирана лишь ускорят этот процесс.

Фьючерсы на нефть в юанях продемонстрировали стремительный скачок, подорожав сразу на 5% — до максимальной отметки, установленной биржей для текущего торгового дня. Взрывной рост совпал со введением США первой части санкций в отношении Ирана.

На этом рынке действуют достаточно жесткие ограничения, например котировки в течение одного дня могут колебаться лишь на 5% в обе стороны.

Это самый сильный рост данных контрактов с момента их запуска в марте этого года, кроме того, сегодня был установлен абсолютный рекорд стоимости в 537,2 юаня за баррель.

Zerohedge

Стоит отметить, что в последнее время мы наблюдаем так называемый decoupling, то есть отвязку китайских нефтяных фьючерсов от контрактов на смеси Brent и WTI. Это может сигнализировать о резком росте спроса именно на фьючерсы в юанях.

Zerohedge

Это достаточно необычное явление, считают эксперты, тем не менее ему есть вполне логичное объяснение. То давление, которое сейчас США оказывают по всему миру, связано по большей части с тем, что доллар является резервной валютой, однако мало кого устраивает такое положение вещей, китайцев в первую очередь.

Именно поэтому было принято решение запустить нефтяные фьючерсы в юанях. Китай от этого получит увеличение транзакций в своей валюте, а другие страны, в частности Иран, получат возможность торговать нефтью в обход санкций США, то есть минуя доллар.

Ниже приведем график, на котором видно, как быстро растет объем торгов нефтью в китайской валюте. Кто бы мог представить, что «черное золото» будет оцениваться в юанях.

Zerohedge

Это в какой-то мере поворотный момент, и США своей геополитической активностью, возможно, только усиливают уход от доллара.

Кстати, так называемый петроюань позволит обойти санкции в отношении Ирана не только самой Исламской Республике, но и КНР.

Впрочем, Китай и ранее не соблюдал эти санкции, а лишь соглашался не увеличивать импорт углеводородов из Ирана.

Еще в апреле «Вести. Экономики» сообщали, что КНР делает первые шаги по оплате импорта нефти юанями вместо долларов.

Пилотная программа по информации Reuers должна была начаться уже во второй половине этого года.

Сообщалось, что согласно предложенному плану Пекин начнет с покупок из России и Анголы — двух стран, которые, как и Китай, стремятся нарушить глобальное господство доллара. К слову, они также являются двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Китай наряду с Саудовской Аравией.

Очевидно, что переход импортных поставок нефти в Китай на юани — это уже колоссальный удар по доллару, так как долгие годы все такие поставки осуществлялись именно в американской валюте, почему она и называется нефтедолларом.

Нефть является самым продаваемым товаром в мире. Годовой оборот оценивается в $14 трлн, что примерно эквивалентно валовому внутреннему продукту Китая в прошлом году. В настоящее время практически вся глобальная торговля нефтью идет в долларах, за исключением по оценкам 1% в других валютах — до запуска фьючерсов в юанях. Это является основой господства США в мировой экономике.