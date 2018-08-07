Монголия запускает общенациональную акцию по ветеринарной дезинфекции

Улан-Батор, 7 августа / Синьхуа / — Монголия запускает общенациональную акцию по ветеринарной дезинфекции с целью профилактики болезней сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны Батжаргалын Батзориг.

По его словам кампания начнется с восточных провинций, а именно с аймаков Дорнод, Сухэ-Батор и Хэнтий. «Мы надеемся, что эта акция повысит производительность домашнего скота», — добавил министр.

Монголия — одна из последних стран в мире с развитым кочевым животноводством. По состоянию на 2017 год общее поголовье скота здесь составляло 66,2 млн голов.

Животноводство является одной из основ экономики Монголии, от него зависит почти 40 проц. кочевого населения страны. —0—