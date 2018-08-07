Доллар в минусе, австралийская валюта выросла после решения РБА по ставке

Investing.com — Доллар США снизился во вторник после первоначального роста; ранее валюта приблизилась к годовому максимуму от 19 июля на отметке 95,44.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзиныиз шести валют, снизился на 0,02% до 95,17. Ночью валюта приблизилась к более чем годовому максимуму от 19 июля на отметке 95,652, прежде чем откатилась перед окончанием сессии.

Трейдеры полагают, что торговый конфликт между США и Китаем может оказать поддержку доллару, поскольку тарифы способны сократить дефицит торгового баланса США.

«По-прежнему существует большая неопределенность в отношении тарифов. Мы точно не знаем, в каком объеме они будут реализованы и как далеко это может зайти», — заявил в интервью Reuters Синичиро Кадота, старший стратег по валютным курсам и ставкам в Barclays (Токио).

«Если экономический рост США начнет замедляться из-за тарифов или ослабления эффекта от налоговой реформы, я полагаю, что экономические показатели могут ухудшится, что также может привести к ослаблению доллара», — сказал он.

Между тем, австралийский доллар укрепился против валюты США; пара AUD/USD прибавила 0,08% до 0,7394 после того, как Резервный банк Австралии сохранил ставку без изменений на рекордном минимуме в 1,50%. Центральный банк отметил, что он оставил свою политику без изменений, поскольку низкие ставки продолжают поддерживать экономический рост. Чиновники регулятора также ожидают ускорения инфляции в 2019 и 2020 годах.

Японская иена также усилилалсь против доллара. Пара USD/JPY во вторник снизилась на 0,08% до 111,32; в последние недели япогская валюта изо всех сил пыталась удержать позиции. На прошлой неделе пара достигла отметки 112,0.

Ожидается, что в четверг США и Япония проведут двусторонние переговоры по вопросам торговли в Вашингтоне.

Пара USD/CNY выросла на 0,06% до 6,88590. Континентальный юань близок к своему минимуму с мая 2017 года, а оффшорный юань в пятницу достиг пятнадцатимесячного минимума против доллара на фоне эскалации торгового конфликта.

Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня на отметке 6,8431, что ниже уровня закрытия предыдущего дня в 6,8519.