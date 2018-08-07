Ещё
Доллар в минусе, австралийская валюта выросла после решения РБА по ставке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1213.44
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Доллар в минусе, австралийская валюта выросла после решения РБА по ставке 

Investing.com Россия 50 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Доллар США снизился во вторник после первоначального роста; ранее валюта приблизилась к годовому максимуму от 19 июля на отметке 95,44.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзиныиз шести валют, снизился на 0,02% до 95,17. Ночью валюта приблизилась к более чем годовому максимуму от 19 июля на отметке 95,652, прежде чем откатилась перед окончанием сессии.
Трейдеры полагают, что торговый конфликт между США и Китаем может оказать поддержку доллару, поскольку тарифы способны сократить дефицит торгового баланса США.
«По-прежнему существует большая неопределенность в отношении тарифов. Мы точно не знаем, в каком объеме они будут реализованы и как далеко это может зайти», — заявил в интервью Reuters Синичиро Кадота, старший стратег по валютным курсам и ставкам в Barclays (Токио).
«Если экономический рост США начнет замедляться из-за тарифов или ослабления эффекта от налоговой реформы, я полагаю, что экономические показатели могут ухудшится, что также может привести к ослаблению доллара», — сказал он.
Между тем, австралийский доллар укрепился против валюты США; пара AUD/USD прибавила 0,08% до 0,7394 после того, как Резервный банк Австралии сохранил ставку без изменений на рекордном минимуме в 1,50%. Центральный банк отметил, что он оставил свою политику без изменений, поскольку низкие ставки продолжают поддерживать экономический рост. Чиновники регулятора также ожидают ускорения инфляции в 2019 и 2020 годах.
Японская иена также усилилалсь против доллара. Пара USD/JPY во вторник снизилась на 0,08% до 111,32; в последние недели япогская валюта изо всех сил пыталась удержать позиции. На прошлой неделе пара достигла отметки 112,0.
Ожидается, что в четверг США и Япония проведут двусторонние переговоры по вопросам торговли в Вашингтоне.
Пара USD/CNY выросла на 0,06% до 6,88590. Континентальный юань близок к своему минимуму с мая 2017 года, а оффшорный юань в пятницу достиг пятнадцатимесячного минимума против доллара на фоне эскалации торгового конфликта.
Народный банк Китая установил базовую ставку для юаня на отметке 6,8431, что ниже уровня закрытия предыдущего дня в 6,8519.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04% Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,57% Рынок акций Китая закрылся падением, Shanghai Composite снизился на 1,00%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят удар по российским госбанкам264
«Адские» санкции: у России отнимают деньги53
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса112
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение