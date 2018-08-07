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Кронке намерен купить 30% акций ФК «Арсенал» у Усманова за 550 млн фунтов
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Кронке намерен купить 30% акций ФК «Арсенал» у Усманова за 550 млн фунтов 

ТАСС 19 минут назад
Фото: Ведомости
ТАСС, 7 августа. Американский предприниматель Стэн Кронке, который владеет 67% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», сделал официальное предложение по выкупу оставшейся доли в клубе у других акционеров. Об этом сообщает газета Independent.
"Мы в KSE (Kroenke Sports and Entertainment) делаем это предложение, чтобы довести долю владения клубом до 100%", — приводит издание заявление Кронке.
Отмечается, что американский предприниматель получил одобрение от российского бизнесмена Алишера Усманова о выкупе доли в 30% акций за 550 млн фунтов.
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