Кронке намерен купить 30% акций ФК «Арсенал» у Усманова за 550 млн фунтов 

ТАСС, 7 августа. Американский предприниматель Стэн Кронке, который владеет 67% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», сделал официальное предложение по выкупу оставшейся доли в клубе у других акционеров. Об этом сообщает газета Independent.
"Мы в KSE (Kroenke Sports and Entertainment) делаем это предложение, чтобы довести долю владения клубом до 100%", — приводит издание заявление Кронке.
Отмечается, что американский предприниматель получил одобрение от российского бизнесмена Алишера Усманова о выкупе доли в 30% акций за 550 млн фунтов.