Дорожающие металлы и нефть поддерживают рубль

Вчера рубль слабел в течение дня на фоне общего укрепления доллара на глобальном рынке. Меж тем, если верить статистике Росстата, положительная доходность рубля остаётся высокой. Инфляция в РФ выросла за июль на 0,3%, а в годовом выражении составила 2,5%. Однако множество инфляционных событий для рубля неизбежно в осенний период. Поэтому нельзя говорить, что параметр удержится на достигнутом уровне. Вместе с рублём слабели валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады. С 7 числа Минфин увеличит закупки валюты по сравнению с объёмами в июле, так что это тоже должно внести свой вклад в слабость отечественной валюты. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,64% до 63,74, а евро — на 0,54% до 73,625.

Цены на арматурную сталь в Китае достигли шестилетнего максимума на фоне сокращения производства, как по причинам борьбы за экологию, так и банального дефицита электроэнергии. Некоторые заводы в провинции Хэбэи получили предписание о сокращении производства из-за дефицита электроэнергии в регионе. По информации Reuters, около 30% мощностей было затронуто дефицитом электроэнергии. Растут и цены на уголь после того, как в Южном Китае произошла очередная авария на шахте.

Однако вернёмся к нефти, которая дорожала на азиатских торгах. Накануне американская администрация объявила о том, что санкции против Ирана начнут действовать уже со вторника. Согласно официальному заявлению, целью США является сокращение до нуля поступления твёрдой валюты в Иран. Morgan Stanley прогнозирует, что возможное проявление эффекта Эль Ниньё приведёт к тому, что в IV квартале погода в северном полушарии будет теплее обычного, что сократит потребление нефтепродуктов, включая топочный мазут. Продолжается выход инвесторов из золота. В понедельник резервы SPDR Gold Trust сократились на 6,2 тонны до 788,71 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $73,98 (+0,31%), WTI — $69,21 (+0,29%), золото — $1218,4 (+0,06%), медь — $6051,71 (+0,49%), никель — $13700 (+0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Рост цен на сталь в Китае предполагает позитивную реакцию бумаг российских металлургов. Кроме того, стабильность нефти продолжит поддерживать российский нефтегазовый сектор. Рубль может перейти в наступление против доллара на фоне дорожающих промышленных металлов и нефти.