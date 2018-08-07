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Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале дня
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Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале дня 

Прайм 42 минуты назад
Рынок акций РФ и рубль немного подрастут в начале торговой сессии в рамках коррекции и на внешнем позитиве. Риски санкций продолжат сдерживать стоимость российских активов от более существенного роста.
ПРОГНОЗЫ
В начале торгов возможно повышение рынка акций РФ с возвращением к уровню 1150 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона, на валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения пары доллар-рубль, но оснований для заметной коррекции вниз пока недостаточно, считает Антон Старцев из компании «Олма».
Пробой вверх курсом зоны 63,9-64,3 рубля за доллар открывает дорогу росту к отметке 67,75 рубля, оценивает Владислав Антонов из компании «Альпари».
Диапазон колебаний доллара сегодня составит 63,45-63,95 рубля, полагает Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов в основном выросли — на 0,2-0,6% на фоне корпоративных новостей.
В частности, инвесторов порадовал отчет Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщившей о росте операционной прибыли на 67%, до 6,89 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель составит 5,57 миллиарда.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,1-0,3%. Азиатские биржи с утра не демонстрировали единой динамики в пределах 2,3%, японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 2,3%.
Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,5% — до 74,08 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро колебался на уровне 1,1571 доллара против 1,1553 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок акций закрылся в понедельник разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля против иностранных валют. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08%, до 2299,88 пункта, индекс РТС снизился на 0,57%, до 1138,57 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов понедельника вырос на 40 копеек — до 63,74 рубля, евро — на 40 копеек — до 73,63 рубля.
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