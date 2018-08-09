Рынок акций РФ останется под давлением, рубль попробует отскочить вверх

Рынок акций РФ в четверг останется под давлением санкционных рисков, а рубль попробует отскочить вверх в рамках коррекции.

ПРОГНОЗЫ

Первая реакция рынка в среду на анонсированные новые санкции США против РФ выглядит избыточно нервной, считает Антон Старцев из компании «Олма». Однако, по его мнению, рынок может остаться под давлением и в четверг.

"Между тем снижение долларовых котировок российских высоколиквидных бумаг отчасти компенсируется ослаблением рубля по отношению к доллару США на валютном рынке", — добавил он.

Учитывая утренний рост нефтяных котировок, утром можно ожидать некоторого восстановления позиций рубля после обвала среды, предполагает Вадим Иосуб из компании «Альпари».

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 64,9-66,2 рубля, для евро — 75,4-76,9 рубля, оценил он.

Не исключено, что в среду курсовое движение на рынке носило эмоциональный характер, и уже в четверг мы увидим возвращение рубля к уровням 64-64,5 к доллару, полагает Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправленно в пределах 0,2% на фоне очередного обострения торговых отношений с Китаем. КНР заявила, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров объемом поставок 16 миллиардов долларов в год.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались в пределах 0,1%. Азиатские биржи с утра двигались разнонаправленно в пределах 2%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 1,9%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,3% после обвала среды — до 72,50 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1604 доллара против 1,1610 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций в среду закрыл торги значительным снижением при распродажах практически во всех секторах на фоне санкционной тематики.

При этом индекс РТС упал почти на 3% из-за стремительного падения рубля к основным мировым валютам на фоне санкционных рисков и резко дешевеющей нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,83% — до 2293,01 пункта, индекс РТС — на 2,91%, до 1113,78 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов среды вырос на 2,06 рубля — до 65,55 рубля, евро — на 2,48 рубля, до 76,13 рубля.