Инвесторы увеличили вложения в американскую валюту

Инвесторы по итогам второго квартала увеличили вложения в доллары США, следует из отчета ИК «Атон» по позициям клиентов, опубликованном в понедельник.

В частности, доля долларов в остатках наличных на торговых счетах составила 54 процента против доли рублей в 44 процента. В конечном итоге, вложения в российскую валюту за квартал упали втрое.

Настроения инвесторов зависят от позиций российской валюты. С 2014 года произошло рекордное падение рубля. Сказались также американские санкции против "Русала" . Кроме того, повлияла и продажа с дисконтом российского госдолга. Как ранее сообщали эксперты «РГ», благодаря снижению цены удалось обеспечить спрос на российские облигации федерального займа.

Еще одним фактором повышения интереса к американской валюте является торговая война между США и Китаем. Угроза роста нестабильности в мировой экономике заставляет инвесторов уходить в более надежные активы, которыми считаются американские ценные бумаги и доллар.