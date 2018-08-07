Чистая прибыль Deutsche Post DHL в I полугодии сократилась на 9,6%

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого холдинга Deutsche Post DHL снизилась в первом полугодии 2018 года на 9,6% в годовом выражении и составила 1,116 миллиарда евро, говорится в отчетности предприятия.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,89 евро против 1 евро годом ранее. Выручка Deutsche Post увеличилась на 0,3% — до 29,775 миллиарда евро.

По итогам второго квартала чистая прибыль Deutsche Post снизилась на 14,3%, до 516 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию по итогам трех месяцев составила 0,41 евро против 0,49 евро в аналогичном периоде 2017 года. Выручка увеличилась на 1,4% — до 15,026 миллиарда евро.

Компания оценивает негативный курсовой эффект на показатель выручки за полугодие в 1 миллиард евро, на квартальную выручку — в 421 миллион евро. Рост квартальной выручки компания связывает с успехами в подразделениях Express (рост на 7,9%) и Global Forwarding, Freight (рост на 2,5%). Во втором квартале показатель EBIT для подразделения Post — eCommerce — Parcel упал в 2,4 раза, до 108 миллионов евро.

"Результаты за второй квартал оказались на уровне ожиданий… Мы осознаем проблемы, с которыми столкнулось подразделение Post — eCommerce — Parcel, и принимаем меры для приведения его показателей к тенденции долгосрочного роста", — приводятся в релизе к отчетности слова генерального директора Deutsche Post Франка Аппеля (Frank Appel).

Deutsche Post со штаб-квартирой в Бонне входит в число крупнейших почтовых предприятий мира. DHL — международная логистическая компания. Основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL. Число сотрудников группы компаний составляет по итогам первого полугодия 2018 года почти 533 тысячи человек.