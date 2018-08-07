Слабый рубль продолжит поддерживать акции экспортеров

Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как умеренно позитивный. Американские индексы вчера стали еще на шаг ближе к обновлению исторических максимумов на фоне благоприятных корпоративных новостей, в частности по Berkshire Hathaway и PepsiCo. Бенчмарки Китая прибавляют более 1.5%, несмотря на продолжение обмена угрозами относительно торговых пошлин. Пекин планирует ввести 25% тарифы на ввоз товаров объемом 60 млрд долларов, включая СПГ, что теоретически способно поддержать российских поставщиков газа.

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США продолжают усиливать санкционную активность. Вчера были введены ограничения в отношении Ирана, что частично отразилось только на котировках нефти, которая продолжила дорожать, так как считается, что первый пакет санкций поспособствует более быстрому завершению поставок нефти из региона. Мы считаем, что не все так очевидно. Основными покупателями иранской нефти являются Китай и Индия, которые могут воспротивиться подобному исходу. Пекин предварительно заявлял о готовности сохранить сотрудничество. Barclay’s сообщает, что новый проект антироссийских санкций включает значительные ограничения для госбанков РФ, что, на наш взгляд, способно еще больше ослабить рубль, который вплотную приблизился к максимумам года. Это не означает, что будут отсутствовать идеи на отечественном фондовом рынке, тем более учитывая нынешний насыщенный корпоративный фон.

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Росстат сообщил о замедлении темпов роста потребительских цен. ИПЦ в июле прибавил 0.3% вместо ожидаемых 0.5%, что может повлиять на изменение риторики ЦБ РФ . « ТГК-1 » отчитался по МСФО за 1П 2018 года. Компании удалось нарастить все ключевые показатели, в том числе чистую прибыль на 36%, однако инвесторов может тревожить увеличение инвестиционной программы на 18.8% в нынешнем году. Акции энергетика вчера прибавили 2.5%, если им удастся закрепиться на текущих значениях, стоит начинать осторожные покупки.