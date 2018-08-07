Названа причина роста цен на колбасу

Африканская чума свиней названа в числе главных причин роста цен на колбасу. Болезнь скота привела к дефициту мяса в отдельных регионах России.

«Чума фактически уничтожила несколько крупных свинокомплексов. Калининградская область вообще осталась без свинины, и мы сегодня с основной территории РФ вынуждены туда её поставлять», — цитирует «Говорит Москва» главу исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина

Как ранее писал News.ru, российские мясопереработчики предупредили о предстоящем повышении стоимости колбас и мясных полуфабрикатов. Так, свиная лопатка с января подорожала на 53% и сейчас стоит 267 рублей за килограмм.