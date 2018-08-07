Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе

На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,34% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 307,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,39% — до отметки 1 143,03.