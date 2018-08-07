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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе
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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе 

Банки.ру 36 минут назад
Фото: ТАСС
На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,34% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 307,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,39% — до отметки 1 143,03.
«Мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке акций во вторник. На наш взгляд, динамика индекса Мосбиржи будет напоминать вчерашний день, и индикатор продолжит консолидироваться вблизи отметки 2 300 пунктов. При этом участники торгов будут ждать выхода данных по торговому балансу Китая, которые будут опубликованы завтра утром», — прокомментировал руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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