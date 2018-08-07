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Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию
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Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Крупные мясопереработчики заявляют о резком росте цен на сырье, что в свою очередь может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов. Об этом сообщила газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.
Несмотря на то, что спрос, в частности, на свинину летом традиционно повышенный, оптовые цены растут быстрее и более неконтролируемо, чем в прошлые годы, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.
Так, свиная лопатка подорожала с января на 53 процента, хотя в 2017 году цена за тот же период выросла всего на 17 процентов. Кроме того, увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.
Эксперты называют несколько причин подорожания мяса. В частности, это происходит из-за роста цен на корма, запрета на импорт мяса из Бразилии, вспышек африканской чумы синей и аномальной жары в Центральной России.
Кроме того, участники рынка говорят о том, что производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным. В случае если оптовые цены на свинину не упадут, потребительская продукция подорожает на 5–12 процентов.
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