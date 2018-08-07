После утреннего роста рынок заляжет в боковик

Внешний фон говорит об открытии российского рынка акций ростом примерно на 0,3%. В положительной зоне закрылась фондовая Америка, растут на 0,2% сегодня и фьючерсы на американские индексы.

Однако поводов для дальнейшего роста в течение дня пока не видно и скорее всего рынок будет вялым. На открытии рынка акции Сбербанка перешагнут рубеж в 204 руб и целью движения в случае даже небольшого улучшения внешнего фона станет диапазон 215-217 руб за акцию.

Прибавляет 0,6% нефть, пытаясь закрепиться выше отметки 74 доллара за баррель на фоне вновь появившихся опасений о нехватке сырья на рынке после восстановления американских санкций в отношении Ирана.

Если данные от Американского института нефти подтвердят предположения рынка о снижении запасов в стране, то нефть может попробовать проколоть рубеж в 75 долларов. Однако поводов для более сильного роста мы не видим, поэтому вблизи этой отметки стоит рисковать и открывать короткие позиции по нефти.

Внимательно стоит следить за рублем, который вчера безо всяких оснований потерял более полупроцента и, похоже, нацелился подойти ближе к отметке 64 руб за доллар. Здесь, как и по нефти, стоит рисковать и открывать шорты по паре доллар-рубль с целью ее снижения в район 62. Пока поводов для пробоя верхней границы боковика от середины апреля мы не видим.

После падения в течение прошлого месяца подошло к важной отметке 1200 долларов за унцию золото. Сегодня на азиатской сессии драгметалл растет примерно на 0,3%. В случае разворота тренда по золоту целью роста будет являться уровень чуть выше 1300, а пробой отметки 1200 будет способен увести котировки желтого металла еще на 3-4% вниз.