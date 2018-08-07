На острове Котлин построят наблюдательный пункт

В заказнике «Западный Котлин» будет сооружен наблюдательный пункт. Начальная цена аукциона, по данным сайта госзакупок, составляет 2,4 млн рублей.

Заказчик — ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Заявок ждут до 14 августа, торги состоятся 20 августа 2018 года. Пункт должен быть готов к 10 ноября 2018 года.

Цель закупки — сохранение ценных природных комплексов путем регулирования рекреационной нагрузки, информирование посетителей о природных и исторических объектах территории, проведение орнитологических исследований.

Одновременно планируется создание схемы размещения пикниковых точек, преград на путях проезда автотранспорта, устройство жаровень и мангалов. Конструкция самого пункта — вышка с навесом с покрытием из фальцевой кровли, с площадками и ограждениями. Предусмотрены козырьки, окна, ставни, водосточная система, молниезащита, флагшток, лестничный подъем на стальном каркасе со свайно-винтовым фундаментом и деревянной облицовкой из массива сосны.