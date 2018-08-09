Чистая прибыль Evraz за I полугодие выросла в 13,3 раза

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Чистая прибыль горно-металлургической компании Evraz по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 13,3 раза, до $1,15 млрд Это следует из материалов компании.

Выручка Evraz в отчетном периоде увеличилась на 24,2%, до $6,34 млрд, операционная прибыль выросла в 2,1 раза, до $1,73 млрд, показатель EBITDA увеличился на 65,5%, до $1,91 млрд

По итогам полугодия компания объявила о выплате вторых промежуточных дивидендов из расчета $0,4 на акцию. Всего на выплаты будет направлено $577,34 млн Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Объем производства в 2017 году достиг 14 млн тонн стали.