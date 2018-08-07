Прогноз результатов Evraz за I полугодие 2018 г: новые высоты

В четверг, 9 августа, Evraz представит финансовую отчетность за 1П18 и объявит размер промежуточных дивидендов.

Судя по недавно опубликованным операционным показателям за 2К18, следует ожидать очень хороших финансовых результатов. Наш прогноз EBITDA за 1П18 — около $1,9 млрд, причем сталелитейный бизнес должен принести компании порядка 60% этого показателя.