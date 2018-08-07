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Прогноз результатов Evraz за I полугодие 2018 г: новые высоты
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Прогноз результатов Evraz за I полугодие 2018 г: новые высоты 

Прайм 6 часов назад
В четверг, 9 августа, Evraz представит финансовую отчетность за 1П18 и объявит размер промежуточных дивидендов.
Судя по недавно опубликованным операционным показателям за 2К18, следует ожидать очень хороших финансовых результатов. Наш прогноз EBITDA за 1П18 — около $1,9 млрд, причем сталелитейный бизнес должен принести компании порядка 60% этого показателя.
Мы полагаем, что на свободных денежных потоках за 1П18 может отразиться значительное увеличение оборотного капитала и они составят около $700 млн  На наш взгляд, промежуточные дивиденды за 1П18 могут составить $400-500 млн, причем, скорее всего, результат будет ближе к верхней границе диапазона, учитывая послужной список основных акционеров. При текущих спотовых котировках дивидендная доходность может превысить 4-5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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