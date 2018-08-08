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Прогноз результатов Evraz за II квартал: в фокусе дивиденды
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Прогноз результатов Evraz за II квартал: в фокусе дивиденды 

Прайм 3 часа назад
Мы прогнозируем увеличение показателей компании в 1П18 в полугодовом сопоставлении, однако наибольший интерес представляют дивиденды. В случае выплаты 100% свободного денежного потока дивдоходность может составить почти 14%.
Evraz представит финансовые результаты за 2К18 завтра, 9 августа. Мы прогнозируем увеличение показателей компании в 1П18 в полугодовом сопоставлении: выручки — на 8% до $6.16 млрд, EBITDA — на 38% до 2.03 млрд, FCF — на 66% п/п до $1.29 млрд на фоне благоприятной ситуации на рынке стали в России и США.
В фокусе — дивиденды. В то же время неизвестно, какую сумму менеджмент может направить на дивиденды: в 2018 г. существенных долговых погашений не предвидится, что позволяет выплатить до 100% свободного денежного потока — в этом случае дивдоходность может составить почти 14% (!). Мы считаем, что компания может озвучить очень осторожный прогноз, поскольку волатильность на рынке стали может возрасти.
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