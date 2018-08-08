Рынок акций Германии закрылся разнонаправленно, DAX 30 снизился на 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов технологий, программного обеспечения и транспорта и логистики. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах коммунальных услуг, розничной торговли и фармацевтики.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 упал на 0,12%, индекс MDAX вырос на 0,02%, индекс TecDAX упал на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Deutsche Post AG (DE:DPWGn), которые подорожали на 0,420 п. (1,37%), закрывшись на отметке в 31,090. Котировки Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) выросли на 0,260 п. (1,16%), завершив торги на уровне 22,580. Бумаги Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) выросли в цене на 0,250 п. (1,08%), закрывшись на отметке 23,350.

Лидерами падения стали акции E.ON AG (DE:EONGn), цена которых упала на 0,280 п. (2,89%), завершив сессию на отметке 9,400. Акции Fresenius SE Vz (DE:FREG) поднялись на 1,880 п. (2,71%), закрывшись на уровне 67,380, а Munchener Ruck AG (DE:MUVGn) снизились в цене на 3,95 п. (2,10%) и завершили торги на отметке 183,80.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Jungheinrich AG (DE:JUNG_p), которые подорожали на 5,53% до отметки 33,220, Lanxess (DE:LXSG), которые набрали 5,46%, закрывшись на уровне 70,850, а также акции Wacker Chemie (DE:WCHG), которые повысились на 3,45%, завершив сессию на отметке 128,90.

Лидерами падения стали акции Zalando SE (DE:ZALG), которые снизились в цене на 4,79%, закрывшись на отметке 43,17. Акции компании Uniper SE (DE:UN01) потеряли 3,17% и завершили сессию на уровне 25,660. Котировки Rocket Internet (DE:RKET) снизились в цене на 1,70% до отметки 30,14.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Dialog Semiconductor (DE:DLGS), которые подорожали на 10,36% до отметки 18,198, Medigene (DE:MDG1k), которые набрали 4,64%, закрывшись на уровне 13,990, а также акции SMA Solar Technology AG (DE:S92G), которые повысились на 3,37%, завершив сессию на отметке 35,540.

Лидерами падения стали акции Xing AG (DE:OBCGn), которые снизились в цене на 4,18%, закрывшись на отметке 286,50. Акции компании Nordex SE (DE:NDXG) потеряли 3,07% и завершили сессию на уровне 8,906. Котировки Siltronic AG (DE:WAFGn) снизились в цене на 2,17% до отметки 146,550.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (374) превысило количество закрывшихся в плюсе (333), а котировки 73 акций практически не изменились.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 2,14% до отметки 15.78.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,07%, или 0,90, достигнув отметки $1.217,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,86%, или 2,67, до $66,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 3,51%, или 2,62, до отметки $72,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1596, а котировки EUR/GBP повысились на 0,50%, достигнув отметки 0,9007.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 95,06.