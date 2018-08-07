Рынок на каникулах: куда вкладываться в августе

Cитуация на российском финансовом рынке в конце лета будет достаточно спокойной. Прежде всего из-за того, что пока не предвидится каких-либо значимых событий.

После встречи президентов Владимира Путина Дональда Трампа возникло ощущение, что итоги этой встречи могут представлять опасность для российских рынков. Точнее не сами итоги, а довольно негативная реакция на них американских парламентариев — как демократов, так и республиканцев, многие из которых обвинили Трампа в «измене родине» и потребовали ужесточения санкций в отношении России. С учетом того, что осенью в США пройдут промежуточные выборы в Сенат, такой сценарий действительно нельзя исключать. Главным фактором риска в данном случае является возможное ограничение операций с российским госдолгом. Однако в августе американские парламентарии отдыхают, поэтому можно предположить, что никаких существенных подвижек в данном плане не будет. Это все-таки чисто политическая история и предпринимать какие-либо действия до активного старта предвыборной компании не совсем разумно, избиратели могут не заметить их в силу отсутствия развития событий типа парламентских слушаний и т.п.

Российские депутаты в августе также на каникулах, поэтому появления значимых инициатив вроде очередного пересмотра налогов также едва ли следует. В таких условиях если что и будет двигать рынок с точки зрения политических факторов, то скорее не конкретные инициативы, а громкие заявления политиков. Они могут быть самые разнообразные — от обещания новых санкций до обещания новых войн, но такие вещи малопредсказуемы.

Деньги правят бал С точки зрения экономических факторов на первое место выйдет на фондовом рынке корпоративная отчетность — сейчас как раз как западные, так и российские компании отчитываются по итогам первого полугодия. Особых сюрпризов здесь не ожидается, хотя, конечно, отчетность отдельных эмитентов может существенно повлиять на котировки их акций. В целом инвесторам стоит обратить внимание на отчеты американских компаний: если они останутся сильными, фондовый рынок США имеет все шансы продолжить рост.

Курс рубля, судя по всему, в августе тоже останется стабильным: нефть не выказывает пока признаков слабости, а Банк России в конце июля в очередной раз оставил ключевую процентную ставку без изменений, дав понять, что до конца года изменений не предвидится. ФРС США повышать учетную ставку в августе также не будет — ближайшее заседание по данному вопросу пройдет только осенью. Вместе с тем, в перспективе до конца года можно ожидать, при отсутствии внешних шоков, постепенного укрепления российской валюты, до уровней в 60 руб. /$. Некоторые признаки начала этого процесса были видны в конце июля, и не исключено, что данная тенденция продолжится и в августе.

Если говорить про возможные внешнеэкономические шоки, наиболее тревожной представляется ситуация в Пакистане. В стране назревает масштабный экономический кризис: недавно появилась информация, что правительство страны планирует обратиться в Международный валютный фонд за самой большой кредитной линией в истории страны — от $10 млрд до $12 млрд Сама по себе экономика Пакистана не связана с российской и, в силу своих масштабов, мало влияет на мировую. Однако в пессимистичном сценарии события могут пойти по образцу «азиатского кризиса» 1997 г., когда кризис и девальвация национальной валюты в Таиланде быстро перекинулся на соседние страны региона, а оттуда — на все развивающиеся рынки, больно ударив, в том числе, и по России. Можно, правда, надеяться, что тот печальный опыт не до конца забыт и международные финансовые организации если и не спасут Пакистан от кризиса, то по крайней мере сумеют его локализовать.

Рынок облигаций

В сегменте рублевых облигаций в июле цены немного просели из-за ослабления рубля. В перспективе до конца года возможно укрепление российской валюты, и при реализации данного сценария покупка рублевых бондов в текущей ситуации представляется хорошей инвестиционной идеей. Какие-то конкретные выпуски выделить сложно, поскольку в таких случаях «прилив поднимает все лодки», то есть многое зависит от личных предпочтений инвестора и его аппетита к риску и инвестиционного горизонта. Например, в сегменте гособлигаций можно рассмотреть ОФЗ 6220 с погашением 12.07.2022, доходность к погашению по которым составляет 7,5% годовых (купон — 7,4%). В корпоративном сегменте среди бумаг первого эшелона характерный пример — МТС 1Р-06 (погашение 26.02.2025, купон — 7,25%, доходность к погашению — 8,15% годовых).

На рынке еврооблигаций отечественных эмитентов в середине июля произошло важное событие. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с курсовой разницы по валютным операциям с гособлигациями. При расчете НДФЛ обменный курс будет зафиксирован на весь период владения евробондами на уровне курса на дату покупки ценных бумаг. Данная мера повысит привлекательность суверенных евробондов для российских частных инвесторов в периоды ослабления рубля. Дата вступления закона в силу — 1 января 2019 года. Важно заметить, что закон касается выпусков, размещенных после 01.01.2018 года. В настоящее время параметрам закона удовлетворяет только один выпуск — RUSSIAN FEDERATION с погашением в марте 2029 года. Президент, вероятнее всего, подпишет этот закон, поэтому покупка данных бумаг, купон по которым составляет 4,375%, текущая доходность к погашению — 4,6% годовых, становится интересной.

На рынке корпоративных еврооблигаций стоит отметить бонды «Северстали» . В начале июля компания представила результаты за II кв. 2018 г. по МСФО, долговая позиция эмитента остается сильной: так, например, значение метрики «чистый долг/EBITDA» составило всего 0,1. График выплаты долга предполагает более-менее существенные выплаты не ранее 2021 г., уровень кредитного качества «Северстали» относится к числу наивысших не только в секторе металлургии, но и в целом в российском сегменте корпоративных заемщиков. Выпуск эмитента с погашением в 2021 г. смотрится интересно в сегменте бумаг с длительностью до 3 лет. Выпуск CHMFRU-21 с погашением 27.08.2021 (купон 3,85%) сейчас торгуется с доходностью к погашению — в районе 4,44% годовых.

Рынок акций

На рынке российских акций можно присмотреться к привилегированным акциям Ленэнерго в расчете на дивиденды с высокой доходностью. Компания платит 10% прибыли по РСБУ по привилегированным акциям. В этом году также ожидается рост прибыли компании благодаря улучшению производственных показателей. В 1-м полугодии Ленэнерго заработала 5,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% больше, чем в прошлом году. Прибыль за 2018 г., по предварительным оценкам, превысит 14 млрд рублей, и инвесторы, таким образом, могут получить дивиденд в размере 15,4 рублей на акцию. Это на 14% больше, чем за 2017 г., и предполагает весьма привлекательную ожидаемую доходность на уровне 15% годовых.

Инвесторам, ориентированным на вложения в акции зарубежных компаний, можно порекомендовать биржевой фонд FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (FXIT), который отслеживает динамику соответствующего индекса MSCI USA IT. Данный фонд позволяет инвестировать сразу в целый портфель из акций сотни компаний сферы информационных технологий, при этом бумаги ETF торгуются на Московской бирже . За период с начала года FinEx MSCI USA IT UCITS ETF принес доходность в размере 25,5%, и у инструмента сохраняются перспективы роста с учетом того, что компании, имеющие наибольшие доли в FXIT, отчитались за предыдущий квартал вполне успешно и опередили прогнозы по выручке и прибыли. В частности, превзошли прогнозы по обоим показателям такие гиганты американского хайтека, как Apple Microsoft , Alphabet, Visa и др. Восходящий тренд FXIT вполне способен продлится в среднесрочной перспективе и достичь уровня в 4900 рублей в пределах года, что подразумевает потенциал роста в размере 9,3% от текущих отметок.