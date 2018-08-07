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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд
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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Каждый раз, когда статистика финансовых служб докладывает о наличии золотовалютных запасов, всплывает зависть к глубоким познаниям Евгения Онегина, который, как известно из поэмы Александра Сергеевича, «умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». Известно, что эти потаенные знания ровесника Пушкина привели в замешательство даже легальных немецких марксистов. Но и они ответа на эту поэтическую загадку дать не успели.
Зато в недрах Национального банка Беларуси БЕЛТА стало известно, что международные резервные активы страны на 1 августа, по предварительным данным, составили $7 млрд 30,2 млн И уточнили — в эквиваленте.
Финансисты дали понять, что в начале второго полугодия резервы выросли на $198,8 млн, или на 2,9%, после их сокращения в июне на $108,2 млн Позитивной тенденции, которая наблюдалась в июле, пояснили они, способствовали покупка иностранной валюты белорусским банком на торгах, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе, от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Кроме того, правительством РБ и Национальным банком в июле «исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $450 млн». Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд
А вот на вопросы местных журналистов, есть ли золото в Синеокой, эксперты отвечают пока с осторожностью. Есть, говорят они, но оно «достаточно рассеяно и крупных скоплений пока не выявлено», хотя в письменных источниках есть упоминания о том, что еще в 17-19 веках в бассейне реки Припять на территории нынешней Гомельской области существовали рудники по добыче золота, которые, якобы, давали несколько пудов золота в год.
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