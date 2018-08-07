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Неделя для валют развивающихся стран началась неудачно
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Неделя для валют развивающихся стран началась неудачно 

Прайм 6 часов назад
В лидерах падения оказались турецкая лира (+4.9%), южноафриканский ранд (+0.9%) и бразильский реал (+0.8%). Пара USD/RUB потеряла 0.7%, опустившись к отметке 63.8. Опасение инвесторов об усилении санкций, а также неопределенность вокруг торговых отношений США, в условиях пониженных объемов торгов продолжает выступать основной причиной для бегства в доллар.
Среди валют развитых стран интересной выглядит динамика японской йены, которая после сохранения Банком Японии мягкой риторики не находит поддержки (USDJPY 111.4, +0.1%). Стратеги SG полагают, что дифференциал процентных ставок перестал сдвигаться против йены еще в мае. На этом фоне, технический анализ указывает на разворот тренда в обозримом будущем в сторону 106.0 с остановкой возле 110.65.
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