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«Ъ»: средние экспортные цены на российскую пшеницу обновили максимум с конца 2014 года
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«Ъ»: средние экспортные цены на российскую пшеницу обновили максимум с конца 2014 года 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли по итогам прошлой недели на $15, до $231,5 за тонну (FOB), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Совэкон».
Согласно замечанию аналитиков, пишет газета, котировки достигли максимального уровня с конца 2014 года.
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), российская пшеница на прошлой неделе подорожала на $11, до $234 за тонну. В $232 за тонну оценивает средний уровень котировок генеральный директор «Прозерно» Владимир Петриченко.
В первую очередь, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, рост связан с укреплением мировых рынков.
Также, по данным аналитика, закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах на прошлой неделе выросли с 10,5-11,1 тыс. рублей до 11,2-11,7 тыс. рублей за тонну.
По прогнозам Сизова, цены на пшеницу могут снизиться перед публикацией минсельхозом США (USDA) нового отчета с прогнозом урожая зерновых на ключевых рынках.
Согласно замечанию Рылько, пшеница дорожала на фоне снижения прогнозов сбора зерна в Европе и проблем с качеством российского урожая, а эти факторы в значительной мере исчерпаны. Если иных негативных новостей в ближайшее время не будет, указывает он, рост мировых цен на пшеницу замедлится.
Петриченко в свою очередь уверен, что котировки могут и превысить текущий уровень.
Согласно данным Минсельхоза, за июль 2018 года из РФ было отгружено 3,8 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Экспорт всего зерна за этот месяц достиг 4,73 млн тонн, увеличившись в 1,8 раза год к году.
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