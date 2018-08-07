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Погрузка на КбшЖД с января по июль 2018 года выросла на 3,3%
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Погрузка на КбшЖД с января по июль 2018 года выросла на 3,3% 

Волга Ньюс 6 часов назад
Погрузка на Куйбышевской железной дороге за январь–июль 2018 г. составила 40,4 млн т, что на 1,3 млн т или 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте КбшЖД
Основной рост по итогам 7 месяцев 2018 г. наблюдается по следующим видам грузов:
зерно –1,1 млн тонн (в 2,8 раза);
нефть и нефтепродукты — 415 тыс. т (+1,9%);
химические и минеральные удобрения — 201 тыс. т (+9,6%);
флюсы — 168 тыс. тонн (в 2,2 раза);
химикаты и сода — 113 тыс. тонн (+3,3%).
Грузооборот за январь–июль 2018 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составил 107,9 млрд тарифных тонно-км.
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