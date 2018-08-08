Погрузка на Куйбышевской железной дороге с января по июль 2018 года выросла на 3,3%

САМАРА, 8 августа. / ТАСС /. Погрузка на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) за январь-июль 2018 года составила 40,36 млн тонн, что на 1,28 млн тонн или 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Основной рост по итогам семи месяцев 2018 года наблюдается по следующим видам грузов: — зерно — 1,13 млн тонн (рост в 2,8 раза); — нефть и нефтепродукты — 415 тыс. тонн (+1,9%); — химические и минеральные удобрения — 201 тыс. тонн (+9,6%); — флюсы — 168 тыс. тонн (в 2,2 раза); — химикаты и сода — 113 тыс. тонн (+3,3%).

Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составил 107,9 млрд тарифных тонно-км.

В целом погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июле 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1% и составила 107,6 млн тонн.

Грузооборот за июль 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,3% и достиг 219,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 5,1%, до 278,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — июль 2018 года, по оперативным данным, составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 500,4 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1 трлн 909,9 млрд тонно-км (+4,4%).