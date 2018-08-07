«Роснефть» приобрела различные доли в СП с ExxonMobil после выхода последней из проектов

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». "Роснефть" завершила приобретение долей в совместных проектах с американской ExxonMobil после выхода последней из проектов в России в связи с санкциями, сообщается в отчете российской компании.

"Во II квартале 2018 г., в рамках выхода ExxonMobil из ряда совместных проектов, компания завершила приобретение различных долей в совместных предприятиях c ExxonMobil", — говорится в отчете.

По состоянию на 30 июня 2018 г. оценка справедливой стоимости активов и обязательств в совместных предприятиях еще не была завершена.

"Распределение стоимости приобретения на справедливую стоимость приобретенных активов и обязательств будет завершено в течение 12 месяцев с даты приобретения", — сообщает «Роснефть».

ExxonMobil в марте сообщила, что приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. В отчете ExxonMobil указывалось, что компания в рамках совместных предприятий работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и Черном море.

Компания ожидала, что официально начнет вывод своих операций в 2018 г. и оценивала свои потери от такого решения в $200 млн, сообщило агентство «Прайм».

"Роснефть" сообщала, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в них, когда появится такая возможность.