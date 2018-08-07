Курс биткоина превысил $7000

Investing.com — Во вторник биткоин и другие криптовалюты подорожали: курс биткоина превысил $7000.

На бирже Bitfinex к 15:10 МСК курс биткоина вырос на 1,39% до максимума за два дня $7081,90.

В целом криптовалюты на рынке незначительно подорожали. На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $256 млрд, по сравнению со значением $253 млрд в понедельник.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 0,44% до $409,54. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 3,59% и торговалась на позиции $0,41177. На момент написания статьи курс Litecoin вырос на 0,95% до $74,76.

Согласно информации газеты Barron’s британский банк Barclays (LON:BARC) исследует возможность торговли криптовалютами.

Согласно информации, указанной и их профилях на LinkedIn (NYSE:LNKD), два сотрудника Barclays работают над проектом по интеграции цифровых валют в торговые операции банка. Однако Barclays сообщил Coinbase, что на данном этапе у банка нет планов по созданию платформы по торговле цифровыми активами.

Другие финансовые институты также рассматривают возможности использования криптовалют и блокчейна. В понедельник появилась информация о том, что Goldman Sachs (NYSE:GS) рассматривает возможность предоставления кастодиальных услуг для хранения криптоактивов.

В пятницу штат Аризона создал первую регуляторную песочницу в США для изучения работы финансовых технологий. Регуляторные песочницы, часто используются, чтобы упростить небольшим компаниям запуск и тестирование новых продуктов в контролируемой регуляторами среде.

«Регуляторная песочница для финтех-компаний Аризоны предоставляет помощь предпринимателям с помощью отмены некоторых ограничений, а также возможности проверить работу инновационных продуктов и услуг в реальных условиях рынка, ограниченного несколькими потребителями», — сказано в пресс-релизе, который был выпущен генеральной прокуратурой штата Аризона.