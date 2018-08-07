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В Дагестане стартовала акция «Подари жизнь»
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В Дагестане стартовала акция «Подари жизнь» 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане стартовала акция «Подари жизнь»С 6 по 11 августа в Дагестане проходит Всероссийская информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.
Как сообщают организаторы, целью ее является привлечение внимания общественности к проблеме абортов.
Стартовала акция в Городской клинической больнице № 1.
В течение недели в женских консультациях будущие мамы смогут получить качественную консультацию акушеров-гинекологов и профильных специалистов, а также психологов и юристов.
В школах будущих матерей проходят лекции, беседы. Потенциальным мамашам рассказывают о подготовке к родам и необходимости грудного вскармливания, проводят практические занятия по уходу за новорожденными.
Одной из важных тем акции станет профилактика абортов. Врачи для отказа от такого решения продемонстрируют сердцебиение плода при ультразвуковом исследовании, а также проинформируют о возможных негативных последствиях аборта для здоровья.
Завершится акция в конце недели на Родопском бульваре грандиозным концертом и флешмобом.
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