В Дагестане стартовала акция «Подари жизнь»

В Дагестане стартовала акция «Подари жизнь»С 6 по 11 августа в Дагестане проходит Всероссийская информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности.

Как сообщают организаторы, целью ее является привлечение внимания общественности к проблеме абортов.

Стартовала акция в Городской клинической больнице № 1.

В течение недели в женских консультациях будущие мамы смогут получить качественную консультацию акушеров-гинекологов и профильных специалистов, а также психологов и юристов.

В школах будущих матерей проходят лекции, беседы. Потенциальным мамашам рассказывают о подготовке к родам и необходимости грудного вскармливания, проводят практические занятия по уходу за новорожденными.

Одной из важных тем акции станет профилактика абортов. Врачи для отказа от такого решения продемонстрируют сердцебиение плода при ультразвуковом исследовании, а также проинформируют о возможных негативных последствиях аборта для здоровья.

Завершится акция в конце недели на Родопском бульваре грандиозным концертом и флешмобом.