Ещё
Чистая прибыль UniCredit за I полугодие выросла на 15,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Чистая прибыль UniCredit за I полугодие выросла на 15,3% 

Прайм 5 часов назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам первого полугодия 2018 года в годовом выражении выросла на 15,3%, до 2,136 миллиарда евро, следует из отчетности группы.
Операционная прибыль за отчетный период составила 4,665 миллиарда евро, что на 1,9% выше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 5,314 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 1,7%.
По итогам второго квартала UniCredit зафиксировала рост чистой прибыли на 8,3%, до 1,024 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 1,1%, до 2,289 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 2,678 миллиарда евро, снизившись в годовом выражении на 2,6%.
"Команда UniCredit представила еще один достойный результат по итогам первого полугодия 2018 года, несмотря на более сложные условия рынка и геополитический контекст. Мы выражаем уверенность в развитии европейской и итальянской экономики", — приводятся в отчете слова гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье (Jean Pierre Mustier).
UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает «Юникредит банк», принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.
Прайм: последние новости
Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория ЦБ подстраховывает рубль операциями "тонкой настройки" Китай повышает розничные цены бензина и дизельного топлива на $10 за тонну
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег191
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»10
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение