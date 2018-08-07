СМИ: цены на российскую пшеницу достигли максимума с 2014 года

По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу составили 231,5 доллара (SOB). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Совэкон». Таким образом, цены выросли на 15 долларов.

По мнению аналитиков, котировки достигли максимального уровня с 2014 года, пишет издание. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что российская пшеница подорожала на 11 долларов за тонну — до 234 долларов. Глава «Прозерно» Владимир Петриченко утверждает, что средний уровень котировок составил 232 доллара за тонну.

По мнению гендиректора «Совэкона» Андрея Сизова , такая ситуация связана с укреплением мировых рынков. По его словам, закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах на прошлой неделе также выросли — с 10,5-11,1 тысячи рублей до 11,2-11,7 тысячи рублей. Однако аналитик считает, что стоимость зерна может снизиться — не исключено, что это произойдёт перед публикацией Минсельхозом США нового отчёта с прогнозом этой продукции на ключевых рынках.

Рылько считает, что рост цен на пшеницу связан со снижением прогнозов сбора зерна в Европе и проблем с качеством российского урожая. По его словам, эти факторы в значительной мере исчерпаны, отрицательных тенденций в этой области в ближайшее время не предвидится. Владимир Петриченко заявил, что котировки зерна могут превысить и текущий уровень.

По прогнозам Минэкономразвития , урожай зерновых в России в 2018 году должен составить 113-115 миллионов тонн. По сравнению с рекордными 135 миллионами тонн в 2017 году это не несёт значительных рисков для потребительской инфляции.

В министерстве отметили, что внутренний спрос на зерновые и зеробоборвые культуры в России будет полностью обеспечен. По данным Росстата, в период с 2013 по 2017 год внутреннее потребление составило около 65%. Запасы продукции на начало года остановились на отметке в 88,7 миллиона тонн. Это позволяет увеличить экспорт в 2018 году.