Ещё
Производители ожидают роста цен на колбасу и полуфабрикаты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Производители ожидают роста цен на колбасу и полуфабрикаты 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Колбаса и мясные полуфабрикаты могут подорожать из-за тёплого лета, запрета на импорт бразильского сырья и распространения АЧС. Такой прогноз делают крупнейшие мясопереработчики, пишет газета «Ведомости».
О резком повышении закупочных цен на сырьё изданию сообщили «Останкино», «Дымов», «Продо». Так, по данным одного из источников, свиная лопатка с января прибавила в цене 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, а в 2017 году цена за тот же период увеличилась всего на 17%.
Ещё один источник отмечает рост стоимости свиных полутуш (23% относительно января 2018 года) и свиного окорока без кости (30%). Ситуация стала тяжелее в последние недели: с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20%, с 15 мая по 3 августа цена на индюшатину поднялась на 40%, а на курятину — на 25%. Говядина с декабря 2017 года подорожала на 15%.
Представитель «Мираторга» сообщил о высокой конкуренции на рынке свинины, спрос растёт из-за тёплого лета и сопутствующих ему шашлыков. Птица дорожает из-за роста цен на корма и витамины. Кроме того, с декабря 2017 года действует запрет на импорт мяса из Бразилии.
Представитель группы «Продо» к вышеназванным причинам добавляет ещё вспышку африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России, которая замедляет привес.
По словам производителей, цены на колбасу и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12%. По данным газеты, они уже просят у торговых сетей повысить закупочные цены и снизить скидки.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: цены на российскую пшеницу достигли максимума с 2014 года Продэмбарго показало Западу силу российского импортозамещения, считает экономист Росстат: средние розничные цены на бензин в июле снизились на 0,2%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение