Производители ожидают роста цен на колбасу и полуфабрикаты

Колбаса и мясные полуфабрикаты могут подорожать из-за тёплого лета, запрета на импорт бразильского сырья и распространения АЧС. Такой прогноз делают крупнейшие мясопереработчики, пишет газета «Ведомости»

О резком повышении закупочных цен на сырьё изданию сообщили «Останкино», «Дымов», «Продо». Так, по данным одного из источников, свиная лопатка с января прибавила в цене 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, а в 2017 году цена за тот же период увеличилась всего на 17%.

Ещё один источник отмечает рост стоимости свиных полутуш (23% относительно января 2018 года) и свиного окорока без кости (30%). Ситуация стала тяжелее в последние недели: с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20%, с 15 мая по 3 августа цена на индюшатину поднялась на 40%, а на курятину — на 25%. Говядина с декабря 2017 года подорожала на 15%.

Представитель «Мираторга» сообщил о высокой конкуренции на рынке свинины, спрос растёт из-за тёплого лета и сопутствующих ему шашлыков. Птица дорожает из-за роста цен на корма и витамины. Кроме того, с декабря 2017 года действует запрет на импорт мяса из Бразилии.

Представитель группы «Продо» к вышеназванным причинам добавляет ещё вспышку африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России, которая замедляет привес.

По словам производителей, цены на колбасу и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12%. По данным газеты, они уже просят у торговых сетей повысить закупочные цены и снизить скидки.