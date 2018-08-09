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Международные резервы России за неделю снизились на $1,5 млрд
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Международные резервы России за неделю снизились на $1,5 млрд 

ТАСС 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 августа составили $458 млрд, что на $1,5 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отметил регулятор, сокращение резервов на 0,3% произошло в результате отрицательной переоценки.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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