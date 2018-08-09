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Профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза
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Профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза 

Газета.Ru 1 час назад
Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по июль текущего года увеличилось в 1,6 раза и составило $104 млрд Об этом сообщается в материалах Банка России.
"Основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до $104 млрд по сравнению с $63,5 млрд годом ранее", — заявили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд
Регулятор подчеркнул, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
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