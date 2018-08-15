Промпроизводство в России выросло на 3,1%

Промышленное производство в России в январе — июле 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Такие данные приводит Росстат

При этом в июле промпроизводство выросло на 3,9% к июлю 2017 года, а по сравнению с июнем текущего года оно снизилось на 0,3%.

В сфере добычи полезных ископаемых за семь месяцев наблюдался рост на 2,1% к аналогичному периоду 2017 года, обрабатывающие производства показали рост на 4,1%, а сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 1,9%. В то же время в сфере водоснабжения наблюдалось снижение производства на 1,6%.