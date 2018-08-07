ЦБ внесет изменения в порядок расчета собственных средств НПФ и управляющих компаний

Банк России подготовил проект поправок в собственное указание от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов». Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан на основании пункта 3 статьи 6.1 федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Напомним, вышеуказанное положение закона об НПФ предусматривает, что минимальный размер собственных средств фонда, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 150 млн рублей, а с 1 января 2020 года — не менее 200 млн рублей.

В целях повышения финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов и формирования в составе собственных средств фонда доли наиболее качественных и ликвидных активов новое указание предусматривает снижение стоимости недвижимого имущества, принимаемой к расчету, с 50% до 25% суммарной стоимости принятых к расчету активов.

Документ также предусматривает снятие запрета на включение в расчет денежных средств на расчетных счетах и депозитов в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами управляющей компании, специализированного депозитария и актуария фонда, ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами управляющей компании, специализированного депозитария и актуария фонда, а также дебиторской задолженности указанных аффилированных лиц.

Проектом устанавливаются сроки для устранения фондом несоответствия размера собственных средств требуемому минимальному размеру. «Несоответствие размера собственных средств фонда минимальному размеру собственных средств фонда, возникшее по причинам, не зависящим от действий фонда, должно быть устранено фондом в течение десяти рабочих дней с момента возникновения такого несоответствия. Несоответствие размера собственных средств фонда минимальному размеру собственных средств фонда, возникшее в результате признания обязательств по уплате налога на прибыль организаций в связи с направлением в состав собственных средств фонда части дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений и (или) размещения средств пенсионных резервов, должно быть устранено фондом в течение десяти рабочих дней после дня окончания отчетного года», — говорится в проекте поправок.

Кроме того, ЦБ намерен внести похожие изменения в свое указание от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании». Речь также идет об уменьшении стоимости недвижимого имущества с 50% до 25% суммарной стоимости принятых к расчету активов и о сроках для устранения несоответствия размера собственных средств требованиям.

Планируемая дата вступления в силу новой редакции указаний ЦБ «О порядке расчета собственных средств НПФ» и «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ и соискателей лицензии управляющей компании» — IV квартал 2018 года. Предложения и замечания по проектам, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 7 августа по 20 августа 2018 года.