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Гончаров: Украина не зарабатывает
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Гончаров: Украина не зарабатывает 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
СТРАНА НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ, МЫ — НА КРЕДИТНОЙ ИГЛЕ МВФ И ПИРАМИДЕ ОВГЗ
Думаю, глубокое заблуждение сохранять надежду на то, что Кабмин В. Гройсмана сможет восстановить финансовые потери, именно эти министры довели ситуацию до того, что украинская экономика фактически перестала зарабатывать, а правительство только тратит и просит взаймы уже отовсюду. Судите сами, идет полная распродажа под рекордные 18% годовых процентного дохода. Так, Минфин сегодня 7 августа размещает гривневые и номинированные в долларах и евро облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). К размещению предлагаются гривневые облигации со сроком обращения 91 день, 175, 329 и 672 дня; номинированные в долларах на 105 дней и 203 дня, и номинированные в евро на 77 дней.
Такая прыть властей как можно больше занять в любой валюте ясна, т.к. по данным Госказначейства на Едином казначейском счете на начало августа осталось лишь 1,99 млрд гривен. Это на 7,4 млрд грн. меньше, чем месяцем ранее и в 22 раза меньше (!), чем на аналогичную дату прошлого 2017 года (кстати, тогда было 44 млрд грн.). Соответственно, только по официальным данным за 7 месяцев текущего года, план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд гривен. А на сколько в самом деле? И чего дальше ждать?
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