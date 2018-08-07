Погрузка на Калининградской ЖД в июле выросла на 17%

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. / ТАСС /. Погрузка на сети Калининградской железной дороги (КЖД) в июле 2018 года выросла на 17,1% по сравнению с июлем 2017 года и составила 248,8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, увеличилась погрузка: каменного угля — на 260% до 21,5 тыс. тонн, автомобилей — на 35% до 27,8 тыс. тонн, метизов — на 28,3% до 2,8 тыс. тонн, жмыхов — на 9% до 132,7 тыс. тонн, строительные грузы — на 47,5% до 5,6 тыс. тонн, нефть и нефтепродукты — на 0,3% до 28,6 тыс. тонн.

В июле 2018 года по сети КЖД было перевезено почти 1,3 млн тонн грузов, динамика по этому показателю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила 18,8%. Тарифный грузооборот увеличился на 13,5%, грузооборот с учетом пробега порожних вагонов вырос на 14,1%

Погрузка за январь — июль 2018 года составила 1,6 млн тонн, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала текущего года по КЖД было перевезено больше 9,2 млн тонн грузов, что на 28,3% больше в сравнении с периодом 2017 года. Тарифный грузооборот по итогам перевозок с января по июль увеличился на 27,8%, тарифный грузооборот с учетом порожних вагонов — на 29%.

В целом погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июле 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1% и составила 107,6 млн тонн. Грузооборот увеличился на 5,3% и достиг 219,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 5,1%, до 278,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — июль 2018 года, по оперативным данным, составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 500,4 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1 трлн 909,9 млрд тонно-км (+4,4%).