Погрузка на Забайкальской железной дороге в июле 2018 года выросла на 1,2%

ЧИТА, 7 августа. / ТАСС /. Погрузка на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) в июле 2018 года превысила 1 млн тонн, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Грузооборот увеличился до 23,127 млрд тонно-км (+ 4,8%).

В январе — июле 2018 года погрузка на ЗабЖД составила более 8,6 млн тонн (+7,1%). В том числе с начала года погружено:

— угля — 5,1 млн тонн (-2,1%), — строительных грузов — 891,6 тыс. тонн (+0,1%), — импортных грузов — 673,3 тыс. тонн (-1,5%), — нефти и нефтепродуктов — 464,1 тыс. тонн (10,8%), — зерна — 338,2 тыс. тонн (+11,2%), — лесных грузов — 286,7 тыс. тонн (+5,1%), — жмыхов — 165,2 тыс. тонн (+16,7%), — металлолома — 110,9 тыс. тонн (+31,9%), — огнеупорных материалов — 65,3 тыс. тонн (-0,4%), — метизов — 48,5 тыс. тонн (+17,7%), — руды цветной — 55,5 тыс. тонн (+28,4%), — комбикормов — 17,6 тыс. тонн (+10,1%), — продуктов перемола зерна — 26,0 тыс. тонн (+44%).

Грузооборот за январь — июль 2018 года составил 160,594 млрд тонно-км (+3,1% к аналогичному периоду прошлого года).

В целом погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июле 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1% и составила 107,6 млн тонн.

Грузооборот за июль 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,3% и достиг 219,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время также возрос — на 5,1%, до 278,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — июль 2018 года, по оперативным данным, составила 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Грузооборот с начала 2018 года составил 1 трлн 500,4 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1 трлн 909,9 млрд тонно-км (+4,4%).